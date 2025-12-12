Ciudades verdes: una política que se juega en el diseño urbano

Chile acaba de aprobar la Estrategia Nacional de Ciudades Verdes, un hito que fija un rumbo claro: enfrentar la crisis climática y la desigualdad territorial integrando naturaleza, infraestructura verde y justicia ambiental en la planificación urbana. La Estrategia —coherente con la Ley Marco de Cambio Climático y la Estrategia Climática de Largo Plazo— propone metas concretas para reducir olas de calor, mitigar inundaciones, restaurar ecosistemas y mejorar el acceso equitativo a áreas verdes.

Lo más relevante es que esta política encuentra un soporte técnico inmediato: el Manual de Diseño Urbano (2024) y muy especialmente el Catálogo de Soluciones Basadas en la Naturaleza (2025) del MINVU. Allí se traducen los grandes principios en herramientas precisas: jardines de lluvia, humedales restaurados, pavimentos permeables, bosques urbanos de bolsillo, parques inundables y praderas nativas, entre otros.

Especialistas y organismos internacionales han valorado esta coherencia. Destacan su enfoque de justicia ambiental, el carácter participativo del proceso y su alineación con desafíos críticos como la escasez hídrica y el riesgo de desastres. Pero también advierten algo esencial: la estrategia será tan eficaz como su capacidad para implementarse en territorios con recursos y capacidades muy dispares.

La experiencia de la Ley de Humedales Urbanos ofrece una lección: una buena norma puede avanzar rápido en el papel, pero encuentra fricciones en la práctica —superposiciones normativas, descoordinación institucional y falta de incentivos —. Para que la Estrategia de Ciudades Verdes no repita ese patrón, se requieren tres condiciones: fortalecer capacidades técnicas locales; coordinar financiamiento e instrumentos de planificación; y evitar que la “renaturalización” derive en gentrificación verde.

Chile tiene la oportunidad de que las soluciones basadas en la naturaleza dejen de ser excepciones y se vuelvan estándar en los barrios. Que un parque inundable no sea noticia, sino práctica habitual. Que las praderas nativas reemplacen el pasto ornamental. Que restaurar un humedal sea parte de la cartera regular de inversión pública.

La transición hacia ciudades verdes no ocurrirá solo desde los ministerios: se juega en los equipos de diseño, en los gobiernos regionales y en comunidades que demandan vivir en territorios saludables. La Estrategia Nacional de Ciudades Verdes puede ser la nueva gramática del urbanismo chileno. Dependerá de que la política no se quede en el documento, sino que llegue —literalmente— a la ciudad.