Balance energético 2025: Se busca conducción

Frustración e incomodidad. Ambas palabras reflejan el sentir de buena parte del sector energético durante este 2025. Lo que vivimos este año confirmó que no estuvimos frente a una crisis puntual, sino ante el resultado de un sector que hace tiempo no tiene liderazgo estratégico. Las pugnas institucionales y la incapacidad de ordenar la transición energética nos pasaron la cuenta.

Cuando parecía que dejábamos en el olvido los prolongados cortes en distribución del invierno pasado, el apagón masivo del 25 de febrero evidenció nuestra fragilidad dejando en claro algo más profundo: un sistema operando al límite, con alta penetración de renovables, baja resiliencia y sin la planificación ni gobernanza que exige una red moderna. En la práctica, un sistema sin conducción.

En paralelo, la histórica multa a Enel por los cortes de luz de agosto de 2024 recordó que la debilidad también afecta a la distribución, donde miles de clientes estuvieron días sin electricidad y la SEC acreditó fallas graves. La señal regulatoria llegó tarde y en un contexto de fuerte malestar por las alzas de tarifas, reforzando la sensación de un sistema sin conducción clara ni protección efectiva al usuario.

El 2025 también estuvo marcado por tensiones entre la autoridad política y el Coordinador Eléctrico Nacional. Los cargos al consejo directivo, los cuestionamientos por el apagón y las restricciones a renovables mostraron una institucionalidad bajo presión técnica y política. En vez de fortalecer su autonomía, se debilitó la confianza en el operador del sistema.

El cierre de año no hizo más que profundizar esa sensación. La salida del exministro Diego Pardow y de autoridades de la CNE, coronó un cuadro de desorden regulatorio y político. A ello se sumó el informe del CEN sobre diferencias en la valorización de activos de transmisión entre 2020 y 2023, que abrió nuevas dudas.

Todo esto ocurre en un escenario de “crecimiento cero” de la demanda eléctrica, con consumo estancado y usuarios buscando capturar el precio cero solar mientras pagan más de 100 USD/MWh en forma plana. El país sigue sin consensuar cómo avanzar en electrificación del transporte, la industria, los desarrollos inmobiliarios y nuevos usos como data centers.

La buena noticia es que Chile mantiene ventajas en energías renovables. El avance de proyectos BESS y otras soluciones de almacenamiento abre una oportunidad real para ordenar el sistema, reducir vertimientos y recuperar la confianza. Pero nada de esto será sostenible sin un rumbo claro y una institucionalidad respetada. Un mal manejo regulatorio de la ola de proyectos de almacenamiento que se viene podría llevarnos, simplemente, a repetir los errores del pasado.

En síntesis, el año que concluye deja lecciones para que 2026 supere el cortoplacismo: clarificar roles entre las autoridades y el operador del sistema, resolver conflictos regulatorios, coordinar mejor la expansión de las redes, robustecer la distribución y poner al usuario en el centro. De lo contrario, habrá más apagones, más conflictos y menos desarrollo.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.