De Antofagasta a Davos: qué entendemos por desarrollo

Mientras este fin de semana en Antofagasta se desarrollará el Encuentro Nacional de Vinculación Social (ENVIS) para pensar qué entendemos por desarrollo en Chile —escuchando voces ciudadanas, organizaciones y actores diversos sobre sus prioridades y aspiraciones colectivas—, la próxima semana, en Davos, otra cita global también girará en torno a la misma pregunta desde una escala diferente: cómo las sociedades y las economías del mundo pueden enfrentar sus desafíos compartidos.

La Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos 2026 se realizará bajo el lema “Un espíritu de diálogo”, convocando a líderes de gobiernos, empresas, sociedad civil, ciencia y cultura a debatir cinco grandes desafíos globales: cooperación en un mundo cada vez más fragmentado; nuevas fuentes de crecimiento económico; inversión en las personas; despliegue responsable de la innovación; y prosperidad dentro de los límites del planeta.

Esta agenda global pone en evidencia algo que también emerge con fuerza en el diálogo que se promueve en Antofagasta: el desarrollo no puede seguir siendo entendido como una suma de indicadores económicos aislados ni como un ideal autónomo, sino como un proceso colectivo profundamente anclado en las condiciones sociales, culturales y ecológicas que atravesamos.

En Chile, un reciente estudio encargado a Criteria por los organizadores del ENVIS (Balloon Latam y la Corporación 3xi), nos mostró que las prioridades inmediatas de la ciudadanía se concentran en empleo, economía, seguridad y salud, con una calidad de vida como núcleo integrador. Sin embargo, cuando la mirada se proyecta a cinco o veinte años, surgen preocupaciones que trascienden lo individual: cambio climático, gestión del agua, brechas territoriales y desarrollo rural. Esto indica que el sentido de desarrollo también es temporal y relacional: lo que significa ahora puede diferir de lo que necesitamos entender para asegurar sostenibilidad y equidad en el futuro.

La agenda de Davos, aunque en un contexto global y con actores distintos, señala desafíos similares. El debate sobre nuevas fuentes de crecimiento y prosperidad dentro de los límites planetarios no es solo una discusión técnica sobre economía o ambiente, sino una invitación a preguntarnos qué clase de crecimiento queremos y para quién. La inversión en las personas y el despliegue responsable de la innovación subrayan que el desarrollo implica capacidades humanas, protección social y justicia intergeneracional — no solo productividad o eficiencia.

Que estos debates ocurran simultáneamente —en Antofagasta y en Davos— nos recuerda que el desarrollo es un concepto mutable, que debe ser constantemente interrogado, cuestionado y reconstruido a partir de los contextos, voces y necesidades de quienes lo padecen o lo promueven. Si dejamos de preguntar qué entendemos por desarrollo, corremos el riesgo de reproducir narrativas impuestas o modelos que solo sirven a una minoría de actores o intereses.

Por eso, desde Antofagasta hasta Davos, la pregunta sobre qué entendemos por desarrollo sigue siendo urgente e inaplazable. No es un ejercicio abstracto, sino el fundamento de las decisiones que darán forma a nuestras economías, a nuestras comunidades y al planeta que heredarán las próximas generaciones.

