Mujeres y niñas en la ciencia: el camino hacia una minería más diversa

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la brecha de género en áreas científicas y tecnológicas sigue siendo un desafío relevante en Chile. Sin embargo, el último Estudio de Fuerza Laboral 2025–2034 de la alianza CCM-Eleva evidencia que hubo un quiebre en el estancamiento de la matrícula de mujeres en carreras vinculadas a la minería. Estas pasaron de 3.500 en 2022 a 7.000 en 2024.

Seguir achicando esta brecha importa porque la ciencia y la innovación avanzan con más fuerza cuando se incorpora talento diverso. En los últimos años se han abierto nuevas oportunidades para mujeres y niñas, especialmente en áreas STEM, pero aún queda camino por recorrer para que ese acceso sea realmente equitativo.

Y en esa tarea, la minería puede ser parte activa de la solución. Tanto por el tamaño de su impacto en el país, como porque hoy está en condiciones de transformarse en un motor de movilidad social, desarrollo tecnológico y sostenibilidad, incorporando a más mujeres en sus distintos roles.

Según el mismo estudio, la minería ya muestra avances concretos en equidad: la Generación Z presenta casi paridad entre hombres y mujeres, con una brecha acotada de solo 5,3%. Esta tendencia nos demuestra que es posible ampliar oportunidades para mujeres y niñas en ciencia y tecnología.

Desde Compromiso Minero —red que reúne a 115 organizaciones del ecosistema minero— asumimos este desafío como parte de nuestro propósito. A través del portal Con Tu Talento, difundimos oportunidades laborales y de formación a mujeres interesadas en desarrollarse en la industria minera.

Pero para lograr un cambio profundo, también hemos puesto la mirada en el origen: el interés por la ciencia se cultiva desde la infancia. Por eso trabajamos para que más niñas se imaginen a sí mismas en estos espacios, sin estereotipos ni barreras. En alianza con nuestros adherentes de la región de Atacama y Coquimbo, hemos distribuido en más de 90 establecimientos los libros infantiles Las Aventuras de Maite y Gaspar, iniciativa que ya suma más de 3.600 descargas en nuestro sitio web.

El desafío es claro: que las niñas que hoy se entusiasman con la ciencia encuentren mañana oportunidades reales para estudiar, trabajar y liderar personas y proyectos; y que la minería, por su capacidad de tracción y transformación, sea un puente efectivo para cerrar las brechas.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.