Tres décadas de servicio a la Educación Superior y las Regiones

Treinta años de existencia cumple la Agrupación de Universidades Regionales, también conocida como la AUR. Este 2026 serán tres décadas que la han posicionado como una entidad de bien común que aporta una mirada descentralizadora, integral, pertinente y propositiva a los desafíos que plantea el quehacer universitario de excelencia en los territorios. Desde su origen a la actualidad, ha apoyado incansablemente la formación de capital humano –en la dimensión técnica, profesional y de postgrado-, el desarrollo científico regional y las labores de extensión y de articulación con las comunidades locales.

Sus actividades y su reconocida trayectoria la han consolidado institucionalmente entre sus pares, reconociéndose como una instancia seria, autónoma, integral, sin fines de lucro, representativa y propositiva de la educación superior regional de calidad.

La Agrupación de Universidades Regionales inicia su funcionamiento el 04 de enero de 1996, como una instancia que hereda el rol de la Coordinadora de Iniciativas de las Universidades Regionales, organismo que articulaba los Consejos de la región de Valparaíso, de las regiones del Norte y Sur del país. Su primera directiva estuvo integrada por célebres personalidades como el Sr. Heinrich von Baer L., ex Rector de la Universidad de La Frontera y por los vicepresidentes Sres. Mario Maturana C., exrector de la Universidad de Atacama y Bernardo Donoso R., exrector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Hoy la integran las 22 universidades del Consejo de Rectores (as), que tienen sus casas centrales en regiones, representadas por sus rectorías y comunidades académicas con quienes de manera colaborativa y coordinada se impulsan proyectos para directo beneficio de esas instituciones, sus territorios y habitantes.

Desde 1996 a la fecha, y gracias al trabajo generoso y mancomunado con las diversas rectorías, ha sostenido un fuerte compromiso misional con el fortalecimiento de talentos, la innovación, el crecimiento local, la inclusión, el respeto por nuestros pueblos originarios, el medio ambiente y el bienestar de las comunidades donde se emplazan.

Su quehacer ha contado con el apoyo y compromiso infatigable de las comunidades universitarias de Arica a Magallanes, plasmado a través de los años en la materialización de diversos proyectos e iniciativas de gran impacto, generando beneficios para la educación superior, sus planteles y las localidades en que se ubican.

Vincularse con instituciones y autoridades de la educación superior, el gobierno central, Ministerios, GORES, Municipios, ONGs, ha sido en estos 30 años parte importante de su gestión, con quienes se ha establecido puentes de comunicación en post del desarrollo de la educación superior y de nuestras regiones sin distinción.

En este nuevo aniversario institucional resulta oportuno relevar que diversas personalidades de destacada trayectoria académica, liderazgo, pensamiento crítico y experiencia regional han plasmado su trabajo en la AUR, robusteciendo su mirada descentralizadora y su sello institucional.

Hoy, en el marco de la conmemoración del Aniversario AUR N° 30, que vamos a destacar durante todo el presente año, la retribución del cariño y apoyo de las comunidades universitarias nos reúne, motiva e impulsa a continuar para seguir trabajando por la educación superior y el desarrollo de un mejor país, democrático, justo y sobre todo verdaderamente descentralizado.

Claudio Rojas M., rector UCM y Presidente AUR

Luperfina Rojas E., rectora ULS y Presidenta Alterna

Marcela Momberg A., rectora UCT, Vicepresidenta

Carlos González M., rector UPLA, Vicepresidente

Juan Manuel Fierro B., rector UFRO, Vicepresidente

