Chile y el deber de una autonomía inteligente

La declaración conjunta firmada entre Chile y Estados Unidos hace algunos días para abrir consultas sobre minerales críticos y tierras raras no es un gesto administrativo ni una formalidad diplomática menor. Es una señal política de enorme gravedad, porque compromete recursos estratégicos en medio de una disputa global por el control de cadenas de suministro vinculadas a tecnología, semiconductores, energía y defensa.

Aquí no está en juego cualquier cosa. Está en juego una parte decisiva del futuro económico de Chile y, por lo mismo, también está en juego la soberanía. Cuando Washington impulsa este tipo de entendimientos, lo hace pensando en sus intereses nacionales, en su competencia con China y en su necesidad de asegurar control e influencia sobre recursos críticos. Por tanto, no podemos permitir que desde Chile se responda con liviandad o entusiasmo ideológico frente a una materia que exige firmeza, transparencia y verdadero sentido de patria.

Nuestro país requiere una política de comercio exterior clara, seria y coherente con su tradición diplomática. Chile ha apostado históricamente por el multilateralismo, precisamente porque es un país pequeño en términos demográficos, con menos de 20 millones de habitantes, y una economía profundamente dependiente de sus relaciones internacionales, especialmente cuando se trata de recursos y productos estratégicos.

Por eso, resulta inaceptable que nuestras decisiones en esta materia queden supeditadas, una y otra vez, a los criterios o intereses que se imponen desde Estados Unidos. Chile debe mantener la capacidad de construir acuerdos diversos, amplios y equilibrados con múltiples actores internacionales, no solo con China, sino también con Canadá, los países de la Unión Europea, Brasil y otros socios relevantes.

Además, estos minerales tienen un carácter especialmente sensible, porque pueden ser utilizados en industrias y tecnologías vinculadas a escenarios de conflicto. Eso exige todavía más prudencia. Chile debe resguardar siempre un criterio de autonomía inteligente, evitando involucrarse o aparecer alineado de manera automática en disputas geopolíticas ajenas a sus intereses permanentes.

Nuestra política exterior debe sostenerse sobre una autonomía inteligente, no sobre la subordinación de los intereses nacionales a las prioridades estratégicas de una potencia extranjera. Y esa señal de dependencia no solo se expresa en este episodio sobre minerales críticos y tierras raras, sino también en otros hechos recientes: la impericia demostrada durante el cambio de mando, que ha tensionado innecesariamente la relación con Brasil, uno de nuestros principales socios comerciales, y la intervención desmesurada del embajador estadounidense Brandon Judd, quien incluso se permitió descartar públicamente el proyecto del cable chino antes de que lo hiciera una autoridad chilena.

Las relaciones internacionales nunca habían incidido tanto en los asuntos domésticos como hoy. Precisamente por eso, Chile necesita una diplomacia estratégica; una política exterior que fortalezca el multilateralismo, que cuide la neutralidad frente a conflictos externos y que defienda una autonomía inteligente en el desarrollo de nuestras relaciones económicas y diplomáticas. Lo contrario es proyectar la imagen de un país que renuncia a actuar con independencia y termina comportándose como si fuera un protectorado. Y eso, sin duda, está muy lejos de cualquier verdadero sentido patriótico.

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