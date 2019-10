Sobreseen a ex ejecutivo de Codelco imputado por falsa alarma de bomba en Aeropuerto de Calama

La Corte de Apelaciones de Antofagasta sobreseyó a Francisco Marín, ex ejecutivo de Codelco, quien fue formalizado en julio por el delito de falsa alarma luego de ser acusado de señalar que llevaba una bomba en el Aeropuerto el Loa de Calama.

El fallo sostiene que "no es posible tipificarse los hechos por el delito indicado, porque ello no corresponde a la acción desplegada por el imputado y menos a la situación generada como consecuencia de una frase inapropiada, que por lo demás estaba todo a mano de los agentes fiscalizadores sin que se hubiese advertido en alguna de las declaraciones situaciones irregulares que infundiera sospecha real de este artefacto".

Los abogados de Marín, Ciro Colombara y Aldo Díaz, manifestaron sentirse satisfechos con la resolución: "no se puede juzgar a alguien antes del desenlace de un proceso de investigación, el cual finalmente arrojó que nuestro representado es inocente".

Colombara consideró que su representado "fue víctima de una acusación falsa sobre la base de actuaciones erróneas de funcionarios de la DGAC y de Latam, y su consecuencia fue sufrir una investigación penal, ser formalizado, perder su trabajo y sólo, gracias al trabajo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, ser sobreseído definitivamente declarando que el caso era completamente absurdo y, producto del descriterio de algunas personas, pudo establecer su inocencia en un tiempo muy breve".

Marín: "Me juzgaron equivocadamente"

Para los defensores, el proceder de la aerolínea Latam como de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) fue imprudente, injusto y desproporcionado. Por ello, consideraron que debe haber reparación por el daño causado a su cliente.

"Todos podemos cometer errores, pero acá hubo uno en donde funcionarios de dos organizaciones me juzgaron equivocadamente por delitos que no cometí y eso tuvo consecuencias terribles para mi familia, trabajo e imagen personal", dijo Francisco Marín.

"Esto ha dañado mi imagen, la resolución de este fallo es bien contundente y me pone bastante tranquilo de solo pensar que se ha demostrado mi inocencia. Este es un tema fundamental para lo que viene", agregó.

El ex ejecutivo de Codelco también dijo que apuesta "a seguir en un puesto ejecutivo en una compañía y eso me da la tranquilidad de volver al punto cero. He tenido, hasta aquí, una carrera intachable y obviamente este fallo hace que me posicione, en el día que esto ocurrió, de manera lamentable".

"Las medidas indemnizatorias están siendo debidamente analizadas por nuestros abogados, de manera de no precipitarnos en nuestra actuación, tal como lo hicieron quienes fueron responsables de todo lo que me ocurrió", señaló.