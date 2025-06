“Capuchas” queman bus y lanzan molotovs apagadas a rector del INBA: Desbordes anuncia querellas

El rector interino del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, fue atacado con bombas molotovs durante esta mañana en plena manifestación de los estudiantes del recinto en calle San Pablo con Matucana.

“Me encuentro de frente, más o menos como con 30 jóvenes encapuchados, y me empiezan a agredir verbalmente y me lanzan botellas con bencina, molotov, que gracias a Dios, insisto, estaban apagadas, y piedras y botellas, que tampoco me pegó ninguna”, relató Saavedra.

“No hubo ninguna consigna, yo por lo menos no escuché ninguna. Entiendo que hay panfletos que se tiraron por acá”, afirmó también respecto de la manifestación que terminó con un bus de Red incendiado.

En la ocasión entre 20 y 30 encapuchados ―según estimó Carabineros― salieron por la parte posterior del recinto y bajaron a los pocos pasajeros del bus junto con su conductor previo a prenderle fuego. Los sujetos habrían intentado incendiar otra maquina previamente, pero el conductor se negó a parar y logró escapar.

El rector del recinto afirmó que, si bien deben haber entre los responsables de los ataques estudiantes del recinto, “lo más probable es que hayan también estudiantes externos o personas externas al colegio”.

Consultado si el móvil del ataque podría ser una represalia por el audio filtrado en el que se refiere de forma despectiva sobre estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el rector respondió que “la verdad es que no. Y si es así, lo lamento mucho, ese episodio ya quedó atrás, ya pedí las disculpas públicas correspondientes”.

En tanto el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), condenó el nuevo ataque de los estudiantes del INBA: “estos grupos están enquistados en la comuna, en cinco establecimientos, están apoyados por adultos (…) Lamentablemente no son personas racionales, no solo los estudiantes, sino que quienes financian esto. Es imposible que jóvenes de 16 años compren ellos la bencina, las botellas y los overoles blancos“.

Por lo mismo aseguró que las razones del ataque no corresponden a problemas al interior del recinto, sino que se trataría de delincuentes. “De esa forma los vamos a tratar: como delincuentes“, adelantó Desbordes. quien aseguró también que desde la Municipalidad de Santiago se querellarán penalmente en contra de los responsables.

“Vamos a perseguirlos penalmente y no vamos a cesar hasta que esta gente sea sancionada”, aseveró el edil de Santiago.