Carabineros detuvo a los tres condenados por homicidio fugados de cárcel de Valparaíso

Luego de un operativo realizado por el OS9 y el GOPE de Carabineros, fueron detenidos a la 1.20 de la madrugada, cerca de Vallenar, los tres reos de alta peligrosidad que se fugaron la semana pasada desde la cárcel de Valparaíso.

Junto a ellos, según confirmó, fue aprehendido un cuarto sujeto, que los trasladaba en un automóvil. Todos fueron detenidos mientras estaban detenidos en el peaje troncal Totoral, en el kilómetro 731 de la ruta 5 norte, sin que alcanzaran a oponer resistencia.

El Ministerio Público confirmó que hoy se efectuará el respectivo control de detención.

Cabe indicar que los sujetos huyeron cortando rejas y utilizando un cable de acero que conectaba uno de los muros con el exterior, a modo de tirolesa, y que entre ellos se encuentra Juan Israel González Quezada, de 27 años, condenado por el homicidio del carabinero David Florido Cisternas, ocurrido el 10 de junio de 2022, tras una balacera en una barbería en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la cual el sujeto asesinó al policía cuando este fiscalizaba el interior del local comercial, dado que alguien había llamado a la policía denunciando que en la barbería había un sujeto qie portaba un arma de fuego.

Los otros recapturados son Claudio Alexander Fornes Vicuña, de 34 años, condenado por tráfico ilícito de drogas y robo con homicidio, y Jairo Adonis González Miranda, de 25 años, también sentenciado por robo con homicidio.

Aún no se conoce la identidad del sujeto que hacía las veces de chofer de los tres homicidas.