Nuevo atentado incendiario en La Araucanía: maquinaria forestal terminó destruida

La madrugada de este sábado se registró un nuevo atentado incendiario en la Región de La Araucanía. El ataque ocurrió en el kilómetro 7 de la ruta S-156, que conecta las comunas de Carahue e Imperial.

De acuerdo con los antecedentes, el incidente se registró pasadas en horas de la madrugada, cuando tres sujetos encapuchados, que portaban armas largas, intimidaron al nochero de la empresa Territoria que trabajaba en el lugar, le robaron el celular y le gritaron que se retirara. Al momento de escapar en su camioneta, el trabajador se percató del fuego en el campamento.

Entre la maquinaria incendiada se encontraría una motoniveladora, una retroexcavadora, un trineumático y un skinner, así como un carro de arrastre y un carro comedor. Según la información preliminar, en el lugar no se habrían encontrado pancartas, ni panfletos, ni rayados, y no se registraron personas lesionadas.

La Fiscalía ordenó las primeras diligencias con apoyo de Carabineros. Personal del OS9, del Labocar y de Control de Orden Público se desplegó en la zona. Los equipos especializados realizan peritajes en terreno para reunir pruebas con el objetivo de identificar a los responsables.