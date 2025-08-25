Caso Audio: formalizan a Hermosilla, Sauer y Jalaff en arista “Parque Capital”

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago realizó este lunes la audiencia de formalización de cargos contra el abogado Luis Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y Álvaro Jalaff, en el marco de la arista denominada “Parque Capital” del llamado Caso Audio.

El fiscal jefe de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, detalló que la formalización se realizó por los delitos de administración desleal y lavado de activos, señalando que el ilícito de administración desleal opera como delito precedente para el de lavado.

“Hoy día fue una audiencia de formalización por el delito de administración desleal, delito de lavado activo, delito de administración desleal como delito precedente del delito de lavado. Se comunicó estos cargos a los imputados Álvaro Jalaff, Daniel Sauer y Luis Hermosilla, y esos antecedentes luego fueron agrupados como investigación ya que estaban separados”, explicó.

El persecutor agregó que esta arista fue incorporada a la causa principal conocida como Factop, donde se indagan irregularidades financieras y de administración societaria.

“Fueron agrupados a la causa principal conocida como Factop. Se agrupó el día de hoy y van a quedar incluidos dentro de los hechos que luego van a ser reformalizados a partir del día de mañana”, sostuvo Orellana.

Durante la audiencia de hoy, solo se comunicaron los nuevos cargos, sin que se modificaran las medidas cautelares previamente impuestas: todos los involucrados continúan cumpliendo arresto domiciliario total.