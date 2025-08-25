Desbordes suspende a rectora del Instituto Nacional tras golpiza de estudiantes a compañero

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), confirmó la suspensión preventiva de la rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega, luego de la agresión sufrida por un estudiante de tercero medio a manos de un grupo de alumnos de cuarto medio dentro de una sala del establecimiento.

Según explicó a radio Bío Bío, se trató de “hechos de carácter gravísimo” ocurridos hace unas semanas y vinculados a una funa organizada por motivos personales. “Un grupo de estudiantes de cuarto medio ingresó, entiendo, a una sala y golpeó, dejando con lesiones graves a un estudiante de tercer año medio”, detalló el jefe comunal.

La Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago instruyó un sumario administrativo y designó como fiscal del proceso a la abogada Francisca Aravena Asencio, de la Subdirección de Asesoría Jurídica de la DEM.

En el marco de esa investigación, se resolvió la suspensión de la rectora, medida que mantiene íntegra su remuneración al tratarse de una decisión cautelar y no de una sanción. “Se determinó por el fiscal la suspensión de la rectora, pero aún no puedo anticipar responsabilidades ni tampoco apuntar con el dedo a nadie en particular”, señaló Desbordes.

La medida busca resguardar la objetividad del sumario, mientras que el Ministerio Público indaga paralelamente el caso, que terminó con lesiones graves en el alumno agredido.