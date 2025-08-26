Decretan la primera salida alternativa en el Caso Audio: abogado de STF Capital pagará $10 millones

En la primera jornada de reformalización del Caso Audio, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la primera salida alternativa. El abogado de STF Capital, Darío Cuadra, obtuvo la suspensión condicional de su procedimiento por un año, lo que implica el pago de una multa de $10 millones en cuotas, además de fijar domicilio y no ser formalizado durante ese periodo.

Su defensor, Bernardo Rosenberg, valoró la decisión y sostuvo a radio Bío Bío que “ha sido el resultado de un trabajo de mucho tiempo con el Ministerio Público, lo cual ratifica la postura de la defensa. Es la primera salida acordada sin oposición de los intervinientes y que pone una salida pacífica a esta causa”.

Agregó que su cliente quedó sin medidas cautelares y que la resolución “lo deja eventualmente excluido de lo que se había señalado hace mucho tiempo, respecto a su participación en estos hechos”.

Según detalló el citado medio, Cuadra colaboró con la investigación, entregando antecedentes que permitieron esclarecer aristas del caso y desvirtuar las acusaciones que lo señalaban como “cerebro” de la operación. “Se logró desvirtuar todo lo que se había señalado respecto de mi cliente. Eso ratifica lo ocurrido en audiencia: la salida alternativa solo respecto de don Darío Cuadra”, concluyó Rosenberg.

Cuadra, abogado de la Universidad Central, representó a diversas sociedades ligadas a Daniel Sauer, como STF y Guayasamín, esta última investigada por el SII en el marco de las facturas falsas. La audiencia de reformalización continuará durante los próximos días y podría extenderse hasta cuatro jornadas.