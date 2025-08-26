Jara se cansó y pide orden en la coalición: “Yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes”

Desde Punta Arenas, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, enfrentó las tensiones generadas en su comando luego de las críticas del presidente del PC, Lautaro Carmona, al exministro de Hacienda Mario Marcel.

Los dichos del timonel comunista detonaron respuestas cruzadas, como las de la integrante del comité estratégico, Bárbara Figueroa, contra el vocero Ricardo Lagos Weber (PPD), y los cuestionamientos del senador Juan Luis Castro (PS) al rol de Darío Quiroga y Camila Miranda en la estrategia y el programa.

Jara respondió si los dichos de Carmona afectaban su candidatura: “Aquí las personas son responsables de sus propios dichos. Yo estoy concentrada en llegar a la gente en las regiones. Hay muchas opiniones, todas pueden ser válidas, el punto es si son oportunas o no. Yo pediría a todos que se concentren en la campaña y en entender que el adversario no está entre nosotros, está al frente. Y quiero ser clara en esto: aquí somos todos adultos y cada uno es responsable de lo que dice y de lo que expresa. Yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos políticos. Quiero ser presidenta de Chile para darle soluciones a Chile”.

Consultada por este clima interno, Jara sostuvo que su prioridad está en los problemas de la ciudadanía y recordó que “durante el tiempo que fui ministra junto al ministro Marcel, logramos avanzar en temas relevantes y estoy muy contenta de que desde septiembre en adelante empiecen a subir las pensiones y en enero le suban a un millón cuatrocientas mil personas, cosa que no va a pasar si gana el candidato Kast, que ha señalado que va a eliminar el aporte al seguro social de la reforma previsional, lo cual generaría un enorme retroceso”.

Respecto de las críticas a Quiroga y Miranda, afirmó que “las críticas siempre son bien recibidas, sobre todo cuando se hacen en los espacios que correspondan, que no es precisamente a través de la prensa, pero bueno, de todas formas esas decisiones las vamos a ir evaluando y las tomo en definitiva yo como jefa de ese comando y candidata presidencial. Cada uno tiene derecho a opinar lo que estime, lo único que yo pido es que se hagan en un marco de respeto y por las vías que correspondan”.

Sobre la disputa entre Figueroa y Lagos Weber, la exministra planteó que “hay que hacer una buena orientación porque al parecer los esfuerzos que tenemos que concentrar tienen mucho más que ver con dar respuesta a los problemas que Chile tiene, que estar discutiendo entre dirigentes de partidos políticos. Ese por lo menos es mi énfasis y, si es necesario, apenas vuelva de esta semana de gira a Santiago voy a hacer un esfuerzo en eso”.