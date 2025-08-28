Operativo policial en diferentes regiones dejó 41 detenidos y millonarias incautaciones

Un megaoperativo policial desarrollado en distintas regiones del país culminó con 41 personas detenidas y la incautación de bienes avaluados en más de $3.000 millones, según informó la Policía de Investigaciones (PDI) junto al Ministerio Público.

La investigación, que se extendió por un año, logró desbaratar un clan familiar dedicado al lavado de activos, estafas y fraudes fiscales desde al menos 2016. El procedimiento, denominado “Operación Imperio”, incluyó allanamientos en la Región Metropolitana, La Araucanía y Los Ríos, donde se incautaron automóviles de lujo, inmuebles y hasta una avioneta.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que “al menos desde 2016, una asociación delictiva forjó una manera de subsistencia a través de delitos económicos y fraudes fiscales, causando un perjuicio enorme a toda la ciudadanía, debilitando las instituciones”. Añadió que los imputados serán formalizados por estafa reiterada, fraudes de seguro y lavado de activos.

La directora regional del SII, Paulina Pradena, detalló que el grupo presentaba antecedentes falsos para “burlar el proceso tributario y mostrar una falsa legalidad con esos documentos”.

El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó que este es “el procedimiento en materia de delitos económicos más grande que se ha desarrollado en 25 años”, subrayando el perjuicio fiscal millonario que dejó la red.

En tanto, el director de la PDI, Eduardo Cerna, señaló que el caso demuestra la efectividad de la coordinación interinstitucional: “Se bancarizó a personas que no tenían condiciones para ser sujetos de crédito, se falsificaron instrumentos, se vulneró el sistema completo con fines delictivos”.