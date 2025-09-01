Carolina Tohá reaparece participando en evento del PL con candidatas al Congreso

Carolina Tohá (PPD) volvió a la escena política tras semanas de silencio luego de su derrota en la primaria frente a Jeannette Jara (PC).

La exministra fue invitada especial en un encuentro de mujeres del Partido Liberal en el Hotel San Francisco de Santiago, donde participaron dirigentes de la colectividad y seis candidatas al Congreso: Viviana Delgado (distrito 8), Marcela Hevia Cubillos (11), Josefa Balmaceda (19), Carolina Martínez (20), Nataly Oyarzo (25) y Mónica Valencia (senatorial por Valparaíso).

Según reportó el diario La Tercera, Tohá compartió su experiencia como mujer en política y entregó consejos a las postulantes, además de advertir sobre el avance de la derecha extrema y la importancia de no retroceder en derechos adquiridos. Relevó que el oficialismo cuenta con una candidata presidencial mujer y llamó a respaldar a Jeannette Jara.

La actividad fue organizada por el presidente liberal Juan Carlos Urzúa y la vicepresidenta de la Mujer, Nicole Troncoso, quien valoró la presencia de la exalcaldesa: “Poder escuchar de su experiencia y trayectoria nos inspira a seguir trabajando y abrir camino a más mujeres en espacios de decisión”.

La participación de Tohá sorprendió al oficialismo, en especial al comando de Jara, que evalúa sumarla con un rol en la campaña. Incluso, la propia candidata ha tomado contacto con ella para que sirva de puente hacia sectores de centroizquierda moderada.

En el Partido Liberal admiten que la exministra había optado por mantenerse alejada tras la primaria, viajando incluso a Tunquén y Buenos Aires, por lo que valoran que haya aceptado participar en esta instancia. Según relatan, fue Urzúa quien la convenció, destacando que los liberales fueron los primeros en respaldar su candidatura presidencial, antes que el PR, PS y la DC.