Polémica en Arica: asume delegado presidencial subrogante del FA que no era apoyado por el FA

Nicolás González, seremi de Gobierno, asumió como delegado presidencial subrogante de Arica y Parinacota tras la salida de Carmen Tupa (PPD), quien volvió a su cargo en Medio Ambiente. Se trata de la tercera subrogancia en el puesto durante la licencia maternal de la titular Camila Rivera, después de Tupa y José Miguel Huanca, removido semanas atrás.

“La Subsecretaría del Interior informa que, a partir de hoy, 01 de septiembre de 2025, la subrogancia de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota será asumida por Nicolás González, quien actualmente se desempeña como Seremi de la Secretaría General de Gobierno. Carmen Tupa, quien desempeñaba estas funciones hasta ayer, retomará sus labores como seremi de Medioambiente. A ella le agradecemos su trabajo liderando la región durante estos meses”, indicaron a través de un comunicado.

Según el medio local El Morrocotudo, la designación de González generó molestia dentro del Frente Amplio regional, que no respaldaba su nombre, pero que terminó imponiéndose por su cercanía con las cúpulas nacionales. Su arribo además implicó la salida de Milene Molina, jefa de gabinete nombrada por Rivera, lo que acrecentó las tensiones internas.

La gestión de Carmen Tupa venía debilitada por críticas a su falta de liderazgo, especialmente tras la emergencia del incendio en el Terminal de Abastos Asocapec, donde se cuestionó la baja presencia del Gobierno. En ese contexto, el cambio en la subrogancia buscó ordenar un gabinete que ya mostraba fracturas.

El nombramiento tampoco fue bien recibido por el alcalde Orlando Vargas. Desde hace tiempo mantiene una relación distante con González, a quien ha calificado como “flojo” y de “llegar tarde”. El origen del conflicto estaría en un concurso del Fondo de Medios en que la Seremi de Gobierno dejó fuera a la radio Puerta Norte, de propiedad del edil.