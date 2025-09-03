Excadetes de Cobreloa acusados de violación grupal liberados por “falta de diligencia” de fiscal

La “falta de diligencia” del fiscal Eduardo Peña terminó marcando un giro en la causa por la violación grupal atribuida a exfutbolistas cadetes de Cobreloa. La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó este martes que seis de los nueve imputados dejarán la prisión preventiva para cumplir arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

La controversia se originó el 26 de agosto, cuando en la audiencia de preparación de juicio oral en el Juzgado de Garantía de Calama se constató que el Ministerio Público no había entregado a las defensas todos los antecedentes de la carpeta investigativa. El tribunal calificó la omisión como una vulneración de derechos y reprogramó la instancia para el 29 de septiembre.

A raíz de esta situación, los acusados solicitaron la modificación de sus medidas cautelares, petición que fue acogida el 2 de septiembre y ratificada ahora por el tribunal de alzada.

En su resolución, los ministros Juan Fernando Opazo y Jaime Rojas, junto al abogado integrante Marcelo Díaz, dirigieron un severo reproche al desempeño del Ministerio Público. “Esa falta de diligencia ha derivado en nuevos retardos en la tramitación de la causa, que a su vez conlleva el aumento del tiempo de privación de libertad, tornando la medida cautelar desproporcionada”, advirtió la sentencia consignada este miércoles por La Tercera.

El fallo, además, rechazó que el fiscal intentara justificar la omisión en un “error de sistema computacional”. Según el tribunal, Peña tenía la obligación de conocer y entregar los antecedentes de la carpeta investigativa, más aún tratándose de pruebas ofrecidas en la acusación.