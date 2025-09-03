Operativo anticorrupción en Seremi de Bienes Nacionales de Arica deja al menos 10 detenidos

Un operativo anticorrupción en Arica dejó al menos 10 detenidos, entre ellos seis funcionarios de la Seremi de Bienes Nacionales y un trabajador de la Dirección de Obras Municipales, además de exfuncionarios de la misma Seremi que hoy actuaban como consultores.

Según información de El Mostrador, la investigación, iniciada en 2021, apunta a una red organizada de corrupción pública que, con roles definidos, cobraba sobornos a cambio de agilizar trámites, entregar información interna y manipular procesos de concesiones de terrenos fiscales. Según la Fiscalía, también se detectaron irregularidades en arriendos y ventas de terrenos, donde se exigían pagos millonarios para beneficiar a ciertos particulares.

La denuncia fue realizada por el seremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Díaz Bogdanic, tras recibir quejas de una organización por cobros indebidos para optar a suelo fiscal. Silenciosamente la policía civil ejecutó la investigación realizando seguimientos a los involucrados.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, explicó que, aunque la indagatoria formal comenzó hace cuatro años, estas prácticas podrían tener “muchísimos años” de antigüedad. Añadió que si bien aún no se puede calcular con precisión el monto defraudado, el daño más grave es a la fe pública.

La fiscal Paulina Brito, en declaraciones a El Mostrador, dijo que “por ahora no le podemos dar ningún tipo de antecedentes, solamente que es una causa que se está investigando dos años y medio y hoy día se materializaron las órdenes de detención no solo aquí, sino que también en otras entidades públicas y en domicilios particulares”.

Durante el operativo, se realizaron allanamientos a viviendas de los implicados, incautando documentación, teléfonos y equipos electrónicos. Según fuentes de prensa, el número total de detenidos podría aumentar a entre 10 y 15 personas, ya que algunos fueron arrestados incluso en el aeropuerto.

Mañana se realizará el control de detención de todos los involucrados, cuyo número podría aumentar en las próximas horas.