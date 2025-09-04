Corte de Apelaciones acepta solicitud de desafuero en contra del diputado Sergio Bobadilla (UDI)

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la solicitud de desafuero presentada en contra del diputado Sergio Bobadilla (UDI).

La acción fue impulsada por la periodista Josefa Barraza, luego de que el parlamentario publicara mensajes en redes sociales donde aseguraba falsamente que ella tenía contratos con la Municipalidad de Recoleta y la vinculaba con Héctor Llaitul, líder de la CAM.

En uno de los textos, Bobadilla escribió que “Llaitul con la periodista viene a confirmar la creación de un Califato en el sur de Chile, a cargo de un califa”, adjuntando un chat que posteriormente fue desmentido como falso.

El fallo fue confirmado por la propia bancada UDI, aunque aún no está claro si apelarán ante la Corte Suprema.

El artículo 61 de la Constitución establece que diputados y senadores no pueden ser acusados ni privados de libertad salvo que un Tribunal de Alzada autorice la formación de causa. En este caso, el desafuero quita el privilegio del fuero parlamentario, habilitando a la justicia para procesar al parlamentario, aplicar medidas cautelares o incluso condenarlo si se acredita un delito.

Si la Corte Suprema confirma el fallo de la Corte de Apelaciones, Sergio Bobadilla quedará expuesto a enfrentar el proceso judicial por difamación en las mismas condiciones que cualquier ciudadano.