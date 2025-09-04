Suprema ratifica sobreseimiento de Cristián Campos tras rechazar recurso de Rafaella di Girolamo

La Corte Suprema rechazó este jueves el recurso de queja presentado por la Fundación para la Confianza, en representación de Rafaella di Girolamo, contra el sobreseimiento de Cristián Campos. De esta manera, el máximo tribunal ratificó la decisión que ya había sido confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago el pasado 21 de agosto.

En su fallo, la Suprema explicó que el recurso de queja es una herramienta excepcional que no puede usarse como una tercera instancia de revisión, por lo que “al no percibir falta o abuso grave atribuible al tribunal recurrido, no queda sino rechazar de plano el recurso”.

La resolución agregó que la acción penal contra Campos se extinguió por el paso del tiempo, por lo que no se podía acreditar su responsabilidad sin un proceso previo legalmente tramitado. “La determinación de la existencia del delito investigado y la participación del inculpado (…) sólo puede ser establecida judicialmente a través de una sentencia definitiva”, precisó el fallo.

El documento también discrepa del informe de la fiscal judicial Clara Carrasco, quien había considerado que existían antecedentes suficientes sobre la participación de Campos, señalando que no era el caso en esta causa. Con esto, queda ratificado el sobreseimiento definitivo del actor en la denuncia por supuesto abuso sexual presentada en su contra en 2024.