Detienen al cuarto involucrado en torturas contra extrabajador TEA del Hospital de Osorno

El cuarto funcionario sindicado como responsable de las torturas y vejámenes a un extrabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base de Osorno fue detenido este viernes tras entregarse a la Policía de Investigaciones (PDI).

La captura se suma a la de los otros tres imputados, concretada el jueves. De esta manera, los cuatro acusados ya se encuentran bajo custodia y serán formalizados durante la jornada por delitos de tortura, en hechos ocurridos entre 2018 y 2020 y que fueron revelados recientemente por registros audiovisuales difundidos por BioBioChile y Denuncias BBCL.

La víctima, identificada con el nombre ficticio de Camilo para resguardar su identidad, relató haber sido obligado a desnudarse, quemado con vapor y rapado en contra de su voluntad, además de sufrir agresiones físicas y psicológicas constantes a manos de sus compañeros de trabajo, todos ingenieros informáticos.

El Ministerio de Salud confirmó la destitución inmediata de los cuatro involucrados y reiteró su condena a lo sucedido. Asimismo, dispuso la entrega de los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la apertura de sumarios por omisión de denuncia de los directivos de la época.

Los acusados fueron identificados como Rodrigo Reyes Melo, Jairo Báez Huaiquián, Erardo Gallardo Alarcón y Jhonatan Navarro Guerrero. Todos ya se encuentran a disposición de la justicia, a la espera de la audiencia de formalización.