Detienen al cuarto involucrado en torturas contra extrabajador TEA del Hospital de Osorno
Fue detenido el cuarto funcionario acusado de torturar a un extrabajador con TEA en el Hospital Base de Osorno. Con él, ya son cuatro los imputados que serán formalizados por los delitos de tortura.
El cuarto funcionario sindicado como responsable de las torturas y vejámenes a un extrabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Hospital Base de Osorno fue detenido este viernes tras entregarse a la Policía de Investigaciones (PDI).
La captura se suma a la de los otros tres imputados, concretada el jueves. De esta manera, los cuatro acusados ya se encuentran bajo custodia y serán formalizados durante la jornada por delitos de tortura, en hechos ocurridos entre 2018 y 2020 y que fueron revelados recientemente por registros audiovisuales difundidos por BioBioChile y Denuncias BBCL.
La víctima, identificada con el nombre ficticio de Camilo para resguardar su identidad, relató haber sido obligado a desnudarse, quemado con vapor y rapado en contra de su voluntad, además de sufrir agresiones físicas y psicológicas constantes a manos de sus compañeros de trabajo, todos ingenieros informáticos.
El Ministerio de Salud confirmó la destitución inmediata de los cuatro involucrados y reiteró su condena a lo sucedido. Asimismo, dispuso la entrega de los antecedentes al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la apertura de sumarios por omisión de denuncia de los directivos de la época.
Los acusados fueron identificados como Rodrigo Reyes Melo, Jairo Báez Huaiquián, Erardo Gallardo Alarcón y Jhonatan Navarro Guerrero. Todos ya se encuentran a disposición de la justicia, a la espera de la audiencia de formalización.