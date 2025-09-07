Incidentes aislados y 20 detenidos durante tradicional romería al Cementerio General

La tradicional romería al Cementerio General para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet se desarrolló este domingo en la capital, en medio de una masiva y pacífica concurrencia, aunque marcada por incidentes aislados y la detención de al menos 20 personas.

El recorrido partió en Plaza Los Héroes y se extendió hasta Recoleta, donde se encuentra el camposanto. Por razones de seguridad, se dispusieron desvíos de tránsito hasta cerca de las 15:00 horas y se cerraron momentáneamente las estaciones Cementerios, Patronato y Cerro Blanco de la Línea 2 del Metro de Santiago.

Carabineros informó que en distintos puntos de la ciudad se registraron hechos de violencia protagonizados por encapuchados, entre ellos el lanzamiento de fuegos artificiales y objetos contundentes contra personal policial en sectores como Alameda con Nataniel Cox, Agustinas con San Antonio y en las inmediaciones de Recoleta con Dominica. En ese último punto también se arrojaron bombas molotov.

#Santiago | #Ahora: Sujetos encapuchados lanzan fuegos artificiales contra carabineros de Control de Orden Público en las inmediaciones de Alameda con Natanael Cox.#EnDesarrollo pic.twitter.com/8TCmfBWo5Y — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) September 7, 2025



En Plaza Los Héroes fue detenido un adolescente que portaba bombas molotov en su mochila, mientras que otras aprehensiones ocurrieron por desórdenes en los accesos al Cementerio General. Según la policía uniformada, hasta la tarde de este domingo los arrestos superaban la veintena.

#Santiago | #Ahora: Gracias al despliegue preventivo de Carabineros, se logró la detención de un adolescente quien en su mochila mantenía elementos incendiarios (molotov) en las inmediaciones de Plaza Los Héroes. #EnDesarrollo pic.twitter.com/wpikHxqbbk — Carabineros Prefectura Central (@CarabPrCentral) September 7, 2025

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, señaló que el Gobierno realizó un despliegue coordinado con Metro, Bomberos, el SAMU y Carabineros, además de medidas preventivas como la instalación de vallas especiales en La Moneda y el monitoreo con drones para identificar a quienes protagonizaran hechos de violencia.

Durán subrayó que, pese a los incidentes aislados, no se registraron daños en los 99 locales comerciales ubicados a lo largo del trayecto de la romería y que las agrupaciones de familiares pudieron realizar su acto conmemorativo “en completa normalidad”.

“Esta romería pone en el centro lo más importante, que es la conmemoración del 11 de septiembre, y las agrupaciones de familiares han podido desarrollar su acto en completa normalidad”, sostuvo el delegado.