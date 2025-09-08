Metro de Santiago implementa operación parcial en Línea 1: revisa el estado de la red

Durante la mañana de este lunes, Metro de Santiago informó el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 producto de una persona en la vía en la estación Universidad de Chile, lo que obligó a una operación parcial del servicio.

Según detalló la empresa de transporte, el servicio se encuentra disponible solo entre los tramos San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos. Por lo tanto, las estaciones que permanecen cerradas son La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.

9:46 h. Las siguientes estaciones de #L1 están cerradas por persona en la vía. ❌La Moneda

❌ U. de Chile

❌Santa Lucía

❌U. Católica Seguiremos informando. https://t.co/V8Mx1dZcuk — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 8, 2025

Como consecuencia de este incidente, la combinación de la estación Universidad de Chile con la Línea 3 también se encuentra suspendida. Bomberos se trasladó hasta el lugar para realizar el rescate de la persona.

Paralelamente, desde Red Movilidad informaron que dispusieron buses de apoyo paralelos a Línea 1, servicio que será en bucle. Adicionalmente, los servicios de buses 424, 125 e I09 extienden su trazado hasta Baquedano para apoyar la operación.