Metro de Santiago implementa operación parcial en Línea 1: revisa el estado de la red
El servicio opera solo entre San Pablo-Los Héroes y Baquedano-Los Dominicos, mientras Bomberos realiza labores de rescate en el lugar. Red Movilidad dispuso buses de apoyo en bucle y extendió el recorrido de varias líneas de microbuses para mitigar el impacto en los usuarios del tren subterráneo.
Durante la mañana de este lunes, Metro de Santiago informó el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 producto de una persona en la vía en la estación Universidad de Chile, lo que obligó a una operación parcial del servicio.
Según detalló la empresa de transporte, el servicio se encuentra disponible solo entre los tramos San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos. Por lo tanto, las estaciones que permanecen cerradas son La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.
9:46 h. Las siguientes estaciones de #L1 están cerradas por persona en la vía.
❌La Moneda
❌ U. de Chile
❌Santa Lucía
❌U. Católica
Seguiremos informando. https://t.co/V8Mx1dZcuk
— Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) September 8, 2025
Como consecuencia de este incidente, la combinación de la estación Universidad de Chile con la Línea 3 también se encuentra suspendida. Bomberos se trasladó hasta el lugar para realizar el rescate de la persona.
Paralelamente, desde Red Movilidad informaron que dispusieron buses de apoyo paralelos a Línea 1, servicio que será en bucle. Adicionalmente, los servicios de buses 424, 125 e I09 extienden su trazado hasta Baquedano para apoyar la operación.
🔴#PlanificaTuViaje#AlertaMetro #L1 de @metrodesantiago.
Suspendida entre Los Héroes y Tobalaba.
🔁🚍En superficie operan buses #ApoyoMetro paralelos a L1 en #bucle en ese tramo recorridos 401 y 406.
✅Servicios 424, 125 e I09 extienden su trazado hasta Baquedano. pic.twitter.com/Z6Li33rTaI
— Red Movilidad (@Red_Movilidad) September 8, 2025