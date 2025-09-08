Publicidad
Metro de Santiago implementa operación parcial en Línea 1: revisa el estado de la red

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El servicio opera solo entre San Pablo-Los Héroes y Baquedano-Los Dominicos, mientras Bomberos realiza labores de rescate en el lugar. Red Movilidad dispuso buses de apoyo en bucle y extendió el recorrido de varias líneas de microbuses para mitigar el impacto en los usuarios del tren subterráneo.

Metro de Santiago implementó una operación parcial en su Línea 1 durante la mañana de este lunes debido a la presencia de una persona en la vía en la estación Universidad de Chile. El servicio ferroviario se encuentra suspendido en el tramo entre Las Héroes y Baquedano, manteniéndose operativo de San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos. Esto implica el cierre de las estaciones La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica, además de la suspensión de la combinación con Línea 3. Bomberos acudió al lugar para realizar el rescate.
Durante la mañana de este lunes, Metro de Santiago informó el cierre de cuatro estaciones de la Línea 1 producto de una persona en la vía en la estación Universidad de Chile, lo que obligó a una operación parcial del servicio.

Según detalló la empresa de transporte, el servicio se encuentra disponible solo entre los tramos San Pablo a Los Héroes y de Baquedano a Los Dominicos. Por lo tanto, las estaciones que permanecen cerradas son La Moneda, Universidad de Chile, Santa Lucía y Universidad Católica.

Como consecuencia de este incidente, la combinación de la estación Universidad de Chile con la Línea 3 también se encuentra suspendida. Bomberos se trasladó hasta el lugar para realizar el rescate de la persona.

Paralelamente, desde Red Movilidad informaron que dispusieron buses de apoyo paralelos a Línea 1, servicio que será en bucle. Adicionalmente, los servicios de buses 424, 125 e I09 extienden su trazado hasta Baquedano para apoyar la operación.

