Contraloría inicia más de 8 mil sumarios por licencias médicas irregulares en el sector público

El combate a las licencias médicas fraudulentas ya tiene números concretos. Según datos del Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), habilitado por la Contraloría, hasta el viernes 5 de septiembre se han iniciado 8.301 sumarios en servicios públicos a lo largo del país, tras detectarse irregularidades en distintos informes del organismo fiscalizador.

La cifra revela la magnitud del problema: 5.647 de los casos corresponden al sector municipal, mientras que otros 2.654 se registran en reparticiones estatales y empresas públicas. Los procedimientos se originaron en cinco Consolidados de Información Circularizada (CIC) emitidos por Contraloría desde mayo, que detectaron situaciones tan diversas como funcionarios que viajaron al extranjero con licencia, personal de salud que asistió partos estando con reposo médico, médicos con permisos cuestionados en investigaciones penales y trabajadores que acudieron a casinos de juego mientras declaraban estar enfermos.

El avance de los sumarios muestra también sanciones concretas. Del CIC N°9, origen de la mayor parte de los casos, ya se han aplicado medidas disciplinarias en 969 funcionarios: 52 destituciones, 642 términos de contrato, 4 suspensiones, 9 multas y 120 sanciones de otro tipo. En paralelo, 141 procesos fueron sobreseídos y una persona resultó absuelta.

Entre las instituciones que ya cerraron procedimientos destacan municipios como Osorno, San Bernardo, Lautaro, Buin, Pudahuel e Isla de Pascua, además de entidades como BancoEstado, la Dirección de Presupuestos y el Instituto de Previsión Social.

El nivel de cumplimiento, sin embargo, es dispar. En el caso del CIC N°14, sobre salidas al extranjero de personal de FF.AA., policías y Gendarmería durante reposos médicos, las siete entidades involucradas ya iniciaron sus sumarios. Pero en el CIC N°10, que indaga a médicos que asistieron partos estando con licencia, solo un 9% de los casos figura como iniciado en el SIAD.

Con este balance, la Contraloría busca asegurar que las sanciones no solo se dicten, sino que además lleguen a buen puerto. La lupa está puesta en municipios y servicios que aún no reportan avances, en un proceso que, a juzgar por las cifras, recién comienza a dimensionar la extensión de las licencias médicas irregulares en el aparato estatal.