En nuevo capítulo del podcast "El más buscado", PDI lanza fono denuncia para violencia digital

En nuevo capítulo del podcast “El más buscado”, PDI lanza fono denuncia para violencia digital

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Para denunciar casos de ciberbullying y recibir orientación sobre violencia digital, la PDI habilitó un fono especializado: +56 9 34 59 97 62. Personal experto está disponible para responder consultas, orientar a padres y educadores, y recibir denuncias.

El ciberbullying no es un problema menor. Afecta a niños, niñas y adolescentes en etapas clave de su desarrollo, muchas veces sin que padres o profesores se enteren a tiempo. Frente a esta realidad, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) refuerza su estrategia de prevención y denuncia con dos herramientas clave: un nuevo episodio del podcast “El Más Buscado” y un fono denuncia especializado en violencia digital.

En este capítulo, titulado “El ciberbullying: una amenaza real en el mundo digital”, los conductores —el prefecto Óscar Bacovich y la subprefecta Jenny Cárdenas— conversan con la inspectora Melissa Muñoz de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana. El objetivo: explicar qué es el ciberbullying, cómo opera, dónde ocurre y qué se puede hacer ante una situación de acoso online.

Según datos del estudio Kids Online, un 58% de los niños en Chile accede a su primer celular con Internet antes de los 10 años, lo que los deja expuestos a distintos tipos de violencia digital. Desde insultos en redes sociales hasta amenazas directas o difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, el daño no solo es real: es profundo y muchas veces invisible.

Durante el podcast, la inspectora Muñoz explicó que las plataformas más comunes para este tipo de acoso son redes sociales como Instagram, WhatsApp y TikTok, y que muchas veces los agresores creen que el anonimato los protege. Sin embargo, el ciberbullying tiene consecuencias legales claras, y la PDI cuenta con herramientas para rastrear y sancionar este tipo de delitos.

Pero no todo queda en la denuncia. La PDI también ofrece acompañamiento y orientación directa a través de una línea telefónica especializada en violencia digital, operada por personal experto de la Brigada Investigadora del Cibercrimen. El número es el +56 9 34 59 97 62, y está abierto a todo público: padres, madres, profesores, estudiantes o cualquier persona que necesite orientación, apoyo o hacer una denuncia.

“No se trata solo de investigar, sino de prevenir y educar”, señaló la inspectora Muñoz. “Muchas veces los niños no cuentan lo que les pasa, por miedo o por vergüenza. Por eso es clave que los adultos estemos informados y sepamos cómo actuar”.

El podcast de la PDI “El Más Buscado” busca justamente eso: informar, visibilizar y entregar herramientas para enfrentar delitos que, aunque digitales, tienen efectos muy reales. Este nuevo episodio ya está disponible en las principales plataformas, y el llamado es claro: el ciberbullying no es un juego. Escuchar, orientar y denunciar puede marcar la diferencia.

