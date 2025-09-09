Remueven a fiscal adjunto por traspasar información a su esposa abogada de narcos

La Fiscalía Nacional resolvió la destitución de Rodrigo Durán, fiscal adjunto de Los Ángeles, tras un sumario administrativo que lo vinculó con el traspaso de información reservada a un estudio jurídico en el que trabajaba su esposa, Andrea Romero, defensora de imputados por narcotráfico.

Según antecedentes recopilados por radio Bío Bío, Durán intervino al menos en dos ocasiones para entregar datos sobre causas que involucraban a clientes del bufete, entre ellos el sicario venezolano Moisés Bastardo Bastardo, detenido junto a otros miembros de la banda “Los Corbata”.

Los abogados del caso, incluida Romero, buscaban allanar un camino hacia la “colaboración eficaz” para obtener rebajas de pena.

El fiscal Nacional, Ángel Valencia, fue quien adoptó la medida de destitución, pese a que en primera instancia en el Ministerio Público del Bío Bío se había sugerido solo una suspensión temporal. “Hay un recurso de reposición pendiente que se debe resolver, por lo que no está firme la sanción antes indicada”, señalaron desde la Fiscalía Nacional.

El abogado defensor de Durán, José Luis Andrés, confirmó la decisión y manifestó que no comparten la drástica sanción. Mientras tanto, el exfiscal también enfrenta una investigación penal independiente en la Fiscalía Regional de Ñuble, lo que mantiene abiertas aristas judiciales adicionales sobre su eventual responsabilidad.