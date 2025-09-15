Robo en Labocar: Carabineros confirma sustracción de armas y remueve a jefe del laboratorio

El robo ocurrido el sábado en las dependencias del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), en el centro de Santiago, dejó al descubierto una grave vulneración de seguridad: al menos 18 armas de fuego y evidencia de investigaciones fueron sustraídas desde el recinto.

La confirmación llegó este lunes por parte del general director de Carabineros, Marcelo Araya, quien en un punto de prensa —acompañado por el ministro de Seguridad, Luis Cordero— detalló que las armas están siendo individualizadas con sus números de serie y quedarán bajo encargo oficial.

“Existe evidencia que fue sustraída desde ese lugar en específico, y también se me ha confirmado que existe la sustracción de, por el momento, o a lo menos 18 armas de fuego”, señaló el oficial.

El caso ya es investigado por el Ministerio Público, que instruyó diligencias desde el mismo día del hecho. La institución policial, en tanto, adoptó medidas internas inmediatas: entre ellas, la remoción del jefe de Labocar, coronel Roberto Saravia Velásquez, quien fue llamado a retiro por su “responsabilidad de mando”.