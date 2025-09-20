Incendio afectó a iglesia Las Carmelitas en Viña del Mar

Un gran incendio estructural afectó las dependencias de la Iglesia Las Carmelitas en pleno centro de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, informó radio Biobio.

Según información a la que tuvo acceso La Radio, 17 fueron las unidades de Bomberos llegaron hasta el lugar ubicado en Avenida Libertad con 5 Norte para detener el siniestro.

El cuerpo de Bomberos de Viña del Mar solicitó ayuda al cuerpo de Bomberos de Valparaíso para detener la emergencia, y fueron cuatro las unidades de apoyo las que se dirigieron al lugar.

El tránsito en dicha intersección fue totalmente interrumpido y manejado por personal de Carabineros.

Durante la tarde, Sebastián Sáez Fuentes, comandante del Cuerpo Bomberos de Viña del Mar reveló que cerca de las 14:00 horas el siniestro fue controlado, indicando que el fuego abarcó el entretecho de toda la parte posterior de la iglesia Las Carmelita. El daño no permite que la Iglesia se encuentre operativa.

Comunicado Diócesis de Valparaíso

Tras el hecho, la Diócesis de Valparaíso realizó un comunicado donde lamenta el gran incendio, revelando que este se originó producto de un aparato eléctrico que provocó daños en el lugar.

En tanto, desde Bomberos se indicó que el origen y causa se encuentra en investigación y una vez que esta sea confirmada será despachada a fiscalía para la investigación completa.

Por su parte, la institución aseguró que tanto trabajadores como religiosos, no resultaron heridos, lo cual fue confirmado por Bomberos y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

La autoridad indicó que el esfuerzo conjunto de los equipo municipales y bomberos permitió evitar un siniestro que podría haber pasado a mayores en términos de proporciones.