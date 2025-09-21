Cae banda que robaba celulares en La Pampilla: una de las víctimas fue la diputada Nathalie Castillo

En un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la región de Coquimbo, un hombre y una mujer fueron detenidos por el robo de al menos 35 celulares durante las celebraciones de Fiestas Patrias en La Pampilla.

Los involucrados, ambos mayores de edad, enfrentan cargos por hurto y receptación flagrante, tras ser sorprendidos acopiando los dispositivos en un domicilio ubicado en la avenida Costanera de Coquimbo.

El subprefecto José Luis Ortega destacó que la acción policial permitió desarticular una banda dedicada a sustraer teléfonos en esta popular festividad. Entre las víctimas se encuentra la diputada Nathalie Castillo (PC), quien perdió su celular mientras participaba en las actividades del recinto.

Los 35 equipos incautados tienen un valor aproximado de 17.850.000 pesos. Los detenidos serán formalizados este domingo en el Juzgado de Garantía de Coquimbo por los delitos de hurto y receptación.