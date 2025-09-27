“Como ganar la Copa del Mundo”: Ossandón se desmarca de Chile Vamos y apoya a Bachelet para la ONU

Declaración sorpresiva de Ossandón

El senador Manuel José Ossandón (RN) se desmarca de su coalición Chile Vamos al expresar públicamente su apoyo a que Michelle Bachelet asuma como Secretaria General de la ONU, calificando su candidatura como “un tema de Estado”.

Metáfora futbolística con impacto simbólico

Para dimensionar la relevancia de una mujer chilena al frente de la Naciones Unidas, Ossandón comparó esa posibilidad con “ganar la Copa del Mundo”.

Críticas internas a Boric y diferencias estratégicas

Algunos dirigentes de su propio bloque cuestionaron que el Presidente Boric haya anunciado el respaldo anticipado; sin embargo, Ossandón minimiza el momento del anuncio y llama a visualizar el asunto más allá de disputas partidistas.

Argumentos a favor de Bachelet como candidata idónea

En su postura pública, Ossandón destaca la experiencia de Bachelet como presidenta, su preparación y vocación de servicio, para presentarla como una representante idónea para Chile y el mundo democrático.