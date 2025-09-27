“Como ganar la Copa del Mundo”: Ossandón se desmarca de Chile Vamos y apoya a Bachelet para la ONU
El senador RN dijo que se trata de “un tema de Estado” que trasciende disputas políticas. En Chile Vamos habían acusado al Presidente Boric de darse un “gustito” en política internacional. En paralelo, excandidatas pidieron poner fin a “mano negra” y elegir a una mujer como nueva secretaria general.
-
Declaración sorpresiva de Ossandón
El senador Manuel José Ossandón (RN) se desmarca de su coalición Chile Vamos al expresar públicamente su apoyo a que Michelle Bachelet asuma como Secretaria General de la ONU, calificando su candidatura como “un tema de Estado”.
-
Metáfora futbolística con impacto simbólico
Para dimensionar la relevancia de una mujer chilena al frente de la Naciones Unidas, Ossandón comparó esa posibilidad con “ganar la Copa del Mundo”.
-
Críticas internas a Boric y diferencias estratégicas
Algunos dirigentes de su propio bloque cuestionaron que el Presidente Boric haya anunciado el respaldo anticipado; sin embargo, Ossandón minimiza el momento del anuncio y llama a visualizar el asunto más allá de disputas partidistas.
-
Argumentos a favor de Bachelet como candidata idónea
En su postura pública, Ossandón destaca la experiencia de Bachelet como presidenta, su preparación y vocación de servicio, para presentarla como una representante idónea para Chile y el mundo democrático.
-
Presión symbolica y llamado a unidad política
Ossandón demanda que el respaldo a Bachelet supere líneas partidarias y se manifieste como una expresión de consenso nacional, no como una maniobra de campaña ni protagonismo político.
