Esposo de senadora Provoste sufre encerrona rumbo al aeropuerto: fue golpeado por antisociales

Mauricio Olagnier Tijero, cónyuge de la senadora Yasna Provoste (DC), fue víctima de una encerrona la noche del domingo mientras se dirigía al aeropuerto de Santiago para recoger a la parlamentaria que llegaba desde Atacama.

Según el relato entregado a Carabineros, cuando circulaba por la caletera de Vespucio Norte fue interceptado por un vehículo station wagon del que descendieron seis sujetos armados.

De acuerdo a la denuncia, los individuos lo obligaron a descender del automóvil, lo golpearon en la cabeza con la empuñadura de un arma y le sustrajeron el anillo de matrimonio junto a su teléfono celular. Posteriormente escaparon en el vehículo de la víctima junto con el automóvil en que se desplazaban.

El Ministerio Público instruyó diligencias a la Policía de Investigaciones (PDI) para indagar el hecho y ubicar a los responsables.

Este lunes, la senadora Provoste emitió un comunicado señalando: “Fue una encerrona violenta camino al aeropuerto cuando iba a buscarme al llegar de Atacama. Aunque adolorido por lo vivido, gracias a Dios está bien y acompañado de nosotros como familia”.

La parlamentaria advirtió que este tipo de situaciones reflejan la urgencia de adoptar medidas efectivas contra la delincuencia.

“Lo material se recupera, lo verdaderamente grave es el miedo que se instala en la vida de las personas y comunidades, que nos recuerda la importancia de cuidarnos más, de estar atentos y de avanzar unidos en recuperar la seguridad para todos y todas”, concluyó.