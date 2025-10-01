Equipo Ev3ntus: los escolares que son campeones nacionales de hidrógeno verde y orgullo de Renca

Esta mañana, el alcalde de Renca, Claudio Castro, encabezó una ceremonia de homenaje al Equipo Ev3ntus del Liceo Industrial Bicentenario Benjamín Dávila Larraín, tras su reciente coronación como Campeones Nacionales del Hydrogen Grand Prix Chile 2025 y su destacada participación en el campeonato mundial escolar de vehículos impulsados por hidrógeno verde, realizado en Chemnitz, Alemania.

“Hoy estamos con el equipo Ev3ntus, un grupo de estudiantes que este año ha representado con orgullo a su colegio, a nuestra comuna y a todo Chile en una competencia internacional de vehículos a hidrógeno verde en Alemania. Además, se coronaron campeones en una competencia nacional, asegurando su cupo para un nuevo desafío mundial en Suiza. Es especialmente inspirador que la mayoría de quienes integran este equipo sean mujeres, lo que demuestra que no hay límites cuando se cuenta con talento, compromiso y las herramientas adecuadas. Son un verdadero ejemplo para Renca y para todo el país”, señaló Castro.

El testimonio de los jóvenes reflejó la magnitud del logro. Catalina López, integrante del equipo, explicó: “Lo principal en este proyecto es el hidrógeno verde que es una energía renovable y lo que se busca es la eficiencia energética. Para nosotros esta experiencia significó demasiado, nunca esperamos ir a Alemania y todo fue muy nuevo. Adquirimos mucho conocimiento y fue todo un desafío el poder comunicarnos con otra cultura. En relación a la carrera, hubo mucha tensión, entonces desarrollamos harto el trabajo en equipo. Todos los conocimientos adquiridos nos ayudaron a ganar posteriormente la competencia nacional”.

Como parte del reconocimiento, se develó una placa conmemorativa instalada en el establecimiento, que destaca el esfuerzo y los logros del equipo.

El Equipo Ev3ntus, creado en 2024 como proyecto educativo y deportivo, fomenta la innovación tecnológica, la equidad de género y la conciencia ambiental. Tras competir en Alemania en agosto y consagrarse campeón nacional en septiembre, clasificó al próximo mundial de Suiza 2026.

El proyecto cuenta con el respaldo del liceo, la Corporación SOFOFA y la colaboración clave de la Corporación La Fábrica, además de patrocinadores como MITTA y Coca-Cola Andina, que hicieron posible su participación internacional.

Además de este trabajo, La Fábrica y el liceo impulsan iniciativas conjuntas como un programa de reciclaje escolar y la incorporación del establecimiento al Centro de Inteligencia Hídrica.

El homenaje no solo reconoce al equipo estudiantil, sino que refuerza el compromiso del municipio con una educación pública de calidad y con el desafío de preparar a las nuevas generaciones para un futuro sustentable.