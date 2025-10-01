Jorge Valdivia elude a la cárcel: seguirá con arresto domiciliario nocturno

En una audiencia en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, la justicia resolvió mantener el arresto domiciliario nocturno para Jorge Valdivia, exseleccionado nacional y actual comentarista deportivo, investigado por su participación en delitos de violación y abuso sexual contra dos mujeres.

El tribunal rechazó la solicitud de la Fiscalía Oriente, que buscaba imponer prisión preventiva.

Valdivia, acompañado de su abogada Paula Vial, evitó dialogar con la prensa y solo señaló que hablaría “al final, después de la audiencia”. Cabe recordar que entre noviembre de 2024 y enero de 2025 cumplió prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, hasta que la Corte Suprema acogió un recurso de amparo que permitió cambiar la medida a arresto nocturno.

Los hechos investigados se remontan a octubre de 2024, cuando habrían ocurrido dos ataques en Providencia y Vitacura. Además, una de las denunciantes acusó que el exfutbolista incumplió la orden de alejamiento en septiembre de 2025, lo que motivó nuevos cuestionamientos al cumplimiento de las cautelares.

El tribunal también accedió a la ampliación de la investigación por 70 días más, plazo en el que el Ministerio Público continuará recabando antecedentes sobre las acusaciones.