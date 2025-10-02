Balacera en Ciudad Empresarial deja un muerto y un herido en Huechuraba

Una violenta balacera que dejó un saldo de un muerto y un herido en las cercanías del acceso a la autopista que conecta con el túnel San Cristóbal, en la comuna de Huechuraba a la salida de Ciudad Empresarial, generó alarma entre transeúntes y conductores que circulaban por la zona, ya que el ataque se produjo a las 19:00 horas.

De acuerdo con testigos, se escucharon al menos 20 disparos provenientes de lo que habría sido un arma automática. Según los primeros antecedentes, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a un vehículo particular y abrieron fuego contra sus ocupantes. Producto de la agresión, el copiloto del automóvil murió en el lugar, mientras que el conductor logró escapar herido y buscó auxilio en la Tenencia de Carabineros El Salto.

Los atacantes abandonaron la motocicleta en el sitio del suceso antes de huir en dirección desconocida. Carabineros confirmó que en el interior del vehículo quedó el cuerpo sin vida de una de las víctimas y que, minutos después, un hombre lesionado por impactos balísticos ingresó a la unidad policial solicitando ayuda.

El procedimiento policial obligó a suspender el tránsito en la intersección de avenida El Parque con La Rinconada, generando alta congestión vehicular en un sector que habitualmente concentra actividad de oficinas y comercios. Personal especializado de Carabineros y el Laboratorio de Criminalística fueron desplegados para realizar las pericias correspondientes y levantar evidencias en la escena del crimen.

Hasta ahora, no se registran personas detenidas en relación con el tiroteo, que apunta a un ataque dirigido. La investigación busca establecer los móviles de la balacera y la identidad de los atacantes.