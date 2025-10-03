Corte Suprema tramita amparo a favor de Daniel Jadue: busca competir por el distrito 9

La Corte Suprema revocó la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que el 17 de septiembre había declarado inadmisible un recurso de amparo a favor de Daniel Jadue.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier, la ministra suplente María Catepillán y el abogado Eduardo Gandulfo.

“En su lugar se dispone que aquella es admisible, debiendo una sala no inhabilitada de la Corte de Apelaciones antes señalada darle la tramitación que en derecho corresponda, a fin de pronunciarse derechamente sobre el amparo deducido”, indica la resolución.

La acción fue presentada por la Defensoría Penal Pública el 22 de septiembre, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en las Farmacias Populares. La defensa busca revertir lo resuelto por la jueza del 3° Juzgado de Garantía de Santiago, Paulina Moya, quien el 28 de agosto rechazó dejar sin efecto el cierre de la investigación y la acusación del Ministerio Público, ratificando a Jadue como acusado y fijando la audiencia de preparación de juicio oral para el 8 de octubre.

La abogada Yessica Aguilera argumentó que el tribunal “consolidó la decisión de tener por cerrada la investigación y dar curso a otra etapa en el proceso, a pesar de que existían peticiones pendientes de esta defensa, realizadas antes del cierre”.

El tribunal de alzada capitalino había descartado tramitar el amparo, señalando que “no puede pretenderse que la acción de amparo se erija en un instrumento que propicie la revisión anómala e impropia de lo actuado por un tribunal”.

De prosperar la estrategia de la defensa y lograrse dejar sin efecto la acusación, se abriría una nueva disputa respecto a la opción de Jadue de competir como candidato en el distrito 9. Esto, porque la sentencia del Tricel que lo dejó fuera de la papeleta estableció que el impedimento era temporal “mientras estuviere acusado”. Sin embargo, cualquier acción será compleja, ya que el fallo del Tricel es definitivo y los plazos para recurrir ya se encuentran vencidos.