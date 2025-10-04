Encuesta Panel Ciudadano-UDD: votante obligado favorece a Kast y electorado habitual a Jara

A 43 días de las elecciones presidenciales, la encuesta Panel Ciudadano-UDD registró que la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) sube dos puntos en las preferencias del electorado, alcanzando un 27%. Mientras tanto, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, se mantienen sin cambios, con un 25% y un 16%, respectivamente.

De cara a la primera vuelta del 16 de noviembre, el diputado Johannes Kaiser, del Partido Nacional Liberal, también muestra un aumento, registrando un 11%, un punto más que en la medición anterior.

Por su parte, Franco Parisi, del Partido de la Gente, se sitúa en un 8%, con una caída de un punto. Lo mismo ocurre con Harold Mayne-Nicholls, que alcanza un 2% de las preferencias, mientras que Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés empatan con un 1%.

Cruce por tipo de votante

El estudio realizó un cruce de información por tipo de elector: el que participa habitualmente y el votante obligado. Según este análisis, ante la pregunta “Si hubiera una elección presidencial el próximo domingo entre la siguiente lista de candidatos, ¿por cuál votaría?”, la muestra indica que el votante obligado se inclina en mayor medida por José Antonio Kast, con un 27%, mientras que los “obligados” casi igualan en intención de voto a Jeannette Jara, con un 18%, y a Evelyn Matthei, con un 17%.

A pesar de liderar las preferencias en la encuesta, Jara enfrenta complejidades en escenarios de segunda vuelta. En un enfrentamiento directo con Kast, la candidata obtendría un 32% frente al 49% del candidato republicano, con un 19% de votantes indecisos.

En un duelo con Matthei, Jara alcanzaría un 30%, mientras que Matthei obtendría un 46%, con un 24% de votantes en la categoría de “no sabe”, “voto nulo” o “abstención”.

La encuesta se realizó entre las 12:00 horas del 2 de octubre y las 12:00 horas del 3 de octubre de 2025, con una muestra de 1.821 casos y una tasa de respuesta del 91%. El margen de error alcanza el 2,3%, con un nivel de confianza del 95%. El panel nacional envió la encuesta a 2.000 personas, utilizando entrevistas individuales cara a cara y cuestionarios estructurados.

Panel Ciudadano UDD by Andrés Cárdenas