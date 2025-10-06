Gobierno se distancia de propuesta de Jara para limitar uso de la UF

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, dejó en claro este lunes que la iniciativa de la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC), de restringir el uso de la Unidad de Fomento (UF) no cuenta con respaldo explícito del Ejecutivo.

Vallejo, militante del mismo partido que Jara, enfatizó que, según los análisis de los equipos técnicos de los ministerios, “el Ejecutivo ha considerado que no es adecuado avanzar en esa dirección”.

Ante las críticas a la propuesta, la vocera de La Moneda explicó que es “la candidata quien tiene que despejar las dudas técnicas respecto a la aplicación de una modificación, aunque sea particular, de la UF, en ciertos contratos”, enfatizando que corresponde a Jara “cerrar las dudas sobre los eventuales riesgos que tengan” este tipo de medidas.

La propuesta fue presentada el sábado por Luis Eduardo Escobar, asesor económico de la campaña de la abanderada oficialista, quien aclaró que no se busca eliminar la UF, sino limitar su uso en contratos específicos para que cumpla su propósito original: proteger a los ahorrantes y a las instituciones financieras frente a la inflación. Escobar señaló que el uso actual de la UF se ha desvirtuado y “no es apropiado que se use para cobrar las matrículas de los colegios, para el gimnasio en la esquina o los arriendos mensuales”.