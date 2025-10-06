Por persona en la vía: Metro de Santiago anuncia interrupción de servicios en tramo de la L5

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Desde las 18:35 que las estaciones Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrazabal se encuentran sin servicio. Red Movilidad informó del reforzamiento de la flota de buses paralela al tramo afectado.

Metro de Santiago informó a las 18:35 de hoy que su servicio en Línea 5 se encuentra parcialmente suspendido por una persona en las vías. Por ende, solo se encuentran habilitados los tramos Plaza de Maipú – Baquedano y Ñublense – Vicente Valdés, dejando así fuera de funcionamiento a las estaciones Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrazaval.

En virtud de lo último, Red Movilidad anunció el refuerzo de buses paralelos al tramo afectado, en específico los recorridos 210-210v-210e-213e.

Cabe destacar que para obtener actualizaciones en tiempo real del estado de la red de Metro puedes consultar tanto su perfil en X (disponible acá) o sumarte a su canal de WhatsApp (disponible acá).

