Por persona en la vía: Metro de Santiago anuncia interrupción de servicios en tramo de la L5

Metro de Santiago informó a las 18:35 de hoy que su servicio en Línea 5 se encuentra parcialmente suspendido por una persona en las vías. Por ende, solo se encuentran habilitados los tramos Plaza de Maipú – Baquedano y Ñublense – Vicente Valdés, dejando así fuera de funcionamiento a las estaciones Parque Bustamante, Santa Isabel e Irarrazaval.

18:35 hrs. 🔴Por persona en la vía, servicio en #L5 solo está disponible entre Plaza de Maipú/ Baquedano y Ñuble/Vicente Valdés — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) October 6, 2025

[ALTERNATIVA DE VIAJE]

Si te diriges hacia Vicente Valdés desde Línea 5, puedes optar por combinar en Santa Ana con Línea 2, continuar hasta Franklin y desde allí tomar Línea 6 hasta Ñuble, donde podrás retomar tu trayecto por Línea 5. https://t.co/1NpRHbnQK0 pic.twitter.com/sXj34HZHET — Metro de Santiago – #50Años (@metrodesantiago) October 6, 2025

En virtud de lo último, Red Movilidad anunció el refuerzo de buses paralelos al tramo afectado, en específico los recorridos 210-210v-210e-213e.

Cabe destacar que para obtener actualizaciones en tiempo real del estado de la red de Metro puedes consultar tanto su perfil en X (disponible acá) o sumarte a su canal de WhatsApp (disponible acá).