Rincón critica “tono beatífico” de los Republicanos: “Están igual de mesiánicos que el FA”

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, negó que existan figuras de su partido que hayan expresado apoyo al candidato republicano, José Antonio Kast, luego de que la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, asegurara que militantes de dicha colectividad podrían sumarse a su comando.

En entrevista con Radio Pauta, la senadora emplazó al partido de Kast a “dejar la soberbia”, señalando que “ellos se sienten ganadores y creen que por ese solo hecho hay que votar por ellos”.

Rincón recalcó que Demócratas es un partido de centro y desestimó las afirmaciones de Hurtado. “Ellos están igual de mesiánicos que los del Frente Amplio, que vienen a salvar al país con un tono beatífico, de superioridad moral. Cuidado, la ciudadanía es muy sabia, y parece que no tienen equipos que andan buscando en Demócratas”, sostuvo.

La parlamentaria enfatizó que “nuestros parlamentarios, el vicepresidente, el secretario general, el encargado de finanzas, el Consejo Nacional y nuestros candidatos desplegados en 12 regiones no han expresado, ni dado, ni conversado apoyo con la candidatura de Kast”.

Finalmente, aclaró que “no hay ninguna figura de Demócratas que haya manifestado apoyo al Partido Republicano”, agregando que Hurtado “no ha dado ningún nombre ni evidencia de aquello”.