Director de Servicio de Salud Arauco renuncia por usar licencia médica para viajar al extranjero

La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó la renuncia de Cristián Araneda Sánchez, quien se desempeñaba como director del Servicio de Salud Arauco, tras comprobarse que utilizó una licencia médica falsa para viajar fuera de Chile entre el 29 y el 31 de marzo de 2024, según un informe de la Contraloría General de la República.

El delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco, informó que “se ha iniciado un sumario en torno al último informe de la Contraloría”, y recalcó que el Gobierno tomará “todas las medidas administrativas y político-administrativas necesarias para aclarar los hechos”.

Pacheco añadió que “se le ha solicitado la renuncia al director del Servicio de Salud de Arauco” y que el proceso seguirá el debido curso legal.

A través de un comunicado, el Servicio de Salud Arauco informó que Cristián Pérez Escobar, jefe del Departamento de Auditoría, asumirá la subrogancia del cargo de manera inmediata.