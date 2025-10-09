Masivo operativo para el desalojo de la toma Dignidad en La Florida

Desde las 7:00 horas de este jueves comenzó el desalojo de la toma Dignidad en La Florida, límite con Peñalolén, en un procedimiento que incluye 800 efectivos policiales y municipales. Se trata del operativo más grande en la Región Metropolitana desde 2021, según informó la Municipalidad.

Carabineros ya se encuentra en uno de los accesos al terreno ocupado desde fines de 2019, cuya evacuación fue ordenada por el municipio por riesgo geológico y de incendio. Son cerca de 190 familias las notificadas para abandonar el lugar.

En la primera etapa, una unidad de diálogo de Carabineros informó a los residentes sobre la ejecución de la orden y les pidió retirarse voluntariamente. En caso contrario, se procederá con el ingreso del Control de Orden Público (COP) y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), apoyados por el OS7 antidrogas y la Sección de Investigaciones Policiales (SIP).

Durante la semana, funcionarios municipales empadronaron a las familias y ofrecieron subsidios de arriendo y otras alternativas habitacionales para facilitar una salida anticipada. Sin embargo, no todos los ocupantes han dejado el lugar, pese al inminente operativo.

El procedimiento mantiene cerrada la calle Sánchez Fontecilla, entre avenida Departamental y Zanjón de la Aguada, mientras se recomienda evitar el tránsito en la zona. En los cinco años de existencia de la toma, se han registrado homicidios, incendios y diversos hechos delictivos, según antecedentes policiales.