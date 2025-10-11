PDI repele a balazos a “coyote” venezolano que ingresó al complejo fronterizo Chacalluta en Arica

Ingreso ilegal al complejo: Un “coyote” venezolano ingresó al Complejo Fronterizo Chacalluta en dirección opuesta al tránsito para intentar sacar a cuatro migrantes.

Reacción policial: Un funcionario de la PDI disparó dos veces a las ruedas del vehículo, pero no consiguió detenerlo; el conductor intentó atropellarlo.

Persecución: El individuo huyó hacia Arica, evadiendo controles de aduana y militares, hasta que el auto fue abandonado en la playa Corazones tras varias horas.

Detención: Yonny Martínez Camperos (venezolano) fue detenido en ese sector costero y trasladado al Juzgado de Garantía para formalización.