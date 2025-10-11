PDI repele a balazos a “coyote” venezolano que ingresó al complejo fronterizo Chacalluta en Arica
El sujeto ingresó contra el tránsito al recinto fronterizo, desoyó las órdenes policiales e intentó atropellar a un funcionario de la PDI. Tras una persecución fue detenido en Arica. El hecho ocurrió el mismo día en que el Presidente Boric presentó la segunda fase del Sistema Integrado de Fronteras.
Ingreso ilegal al complejo: Un “coyote” venezolano ingresó al Complejo Fronterizo Chacalluta en dirección opuesta al tránsito para intentar sacar a cuatro migrantes.
Reacción policial: Un funcionario de la PDI disparó dos veces a las ruedas del vehículo, pero no consiguió detenerlo; el conductor intentó atropellarlo.
Persecución: El individuo huyó hacia Arica, evadiendo controles de aduana y militares, hasta que el auto fue abandonado en la playa Corazones tras varias horas.
Detención: Yonny Martínez Camperos (venezolano) fue detenido en ese sector costero y trasladado al Juzgado de Garantía para formalización.
Procedimiento legal: El Ministerio Público solicitó prórroga de detención para recabar más antecedentes antes de formalizar cargos por infracción a la Ley Orgánica de la PDI.