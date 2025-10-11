Squella promete Estado de Sitio “por horas” para combatir delincuencia si Kast llega a La Moneda

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que, de llegar José Antonio Kast a La Moneda, se utilizaría de manera estratégica el Estado de Sitio y Estados de Excepción, incluso por horas, para combatir el crimen organizado y el terrorismo, inspirándose en el modelo de El Salvador.

Propuesta de uso temporal: Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, prometió instaurar estados de sitio “por horas” para combatir el crimen organizado si José Antonio Kast llega a La Moneda.

Inspiración externa: Squella menciona que la estrategia se inspira en el modelo de seguridad de El Salvador.

Justificación legal: Sostuvo que, una vez identificadas las organizaciones criminales, se puede intervenir mediante estado de excepción para detenerlas y que “no salgan más”.

Reforma penal complementaria: Propone que pertenecer a una banda criminal sea considerado delito, con penas severas que faciliten la activación de medidas intrusivas.

Acción acotada: Aseguró que estos estados de excepción serían "muy específicos" en tiempo y lugar, con el fin de dar respaldo jurídico a las fuerzas policiales y militares.