De Liechtenstein a Quinta Normal: el hilo suizo que conecta a los Sauer con megafraude tributario
Los hermanos Sauer solicitaron un préstamo a través de facturas falsas, entre ellas, una veintena provistas por José Pavez Canessa, líder del mayor fraude tributario en Chile. El crédito, por US$ 2 millones, tiene como protagonista nuevamente a Leonarda Villalobos y salpica a Pablo Longueira.
