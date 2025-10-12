Jara arremete contra el PC: “Nunca había visto una campaña orquestada para denostar mi militancia”

La candidata presidencial de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara abordó las tensiones dentro del Partido Comunista y aseguró que, por primera vez, enfrentó una campaña interna destinada a cuestionar su pertenencia al PC.

“Nunca había visto una especie de campaña orquestada para denostar mi militancia. Me dolió mucho. Siempre esos ataques son anónimos”, dijo en entrevista con el diario La Tercera, a propósito del libro biográfico recién publicado sobre su trayectoria. Sobre el PC, afirmó que sintió “dolor” cuando se intentó poner en duda su militancia.

También se refirió a las diferencias internas y las disputas con otros referentes de la colectividad, como Daniel Jadue: “Yo creo que las elecciones que se dan en los partidos, primero, siempre tensionan, porque evidentemente hay visiones que por más similares que sean en el principio o tronco común, que nos mueve a todos, igual hay formas distintas de cuál es el camino que uno cree que se debe seguir para hacer esos cambios. Desde ese punto de vista lo desdramatizo”.

Consultada por las diferencias generacionales en el PC, Jara señaló: “Creo que se ha levantado mucho la discusión si las diferencias que hay en el Partido Comunista son generacionales o no. Y aunque siempre decimos que no, evidentemente las trayectorias de vida influyen. No todos han tenido el mismo pasado, ni la misma vivencia, ni los mismos dolores que ha vivido mucha gente en el PC que le tocó vivir en plena dictadura. Pero hoy día estamos todos muy concentrados en poder construir una unidad amplia, y ahí no veo ninguna diferencia”.

La candidata finalizó destacando que “los partidos, en general, siempre tienen el desafío de actuar conforme a sus tiempos, si no se convierten en piezas de museo. Y lo que hacemos es actuar en política en función de los tiempos que viven”.

En la misma entrevista, Jara también afirmó que su principal contendor, José Antonio Kast, “no ganará en las elecciones de noviembre”.