Senadora Provoste y “menos recursos” para Presupuesto de educación 2026: “Nos preocupa”
La senadora Yasna Provoste (DC) advirtió que el Presupuesto 2026 del Mineduc “solo crece 1%” y presenta una baja en programas clave de educación inicial y apoyo escolar, mientras aumentan los recursos para gratuidad y personal de los SLEPS.
-
Crecimiento mínimo: El Presupuesto de Educación 2026 crece apenas un 1 %, lo que genera preocupación por recursos insuficientes.
-
Recortes internos: Programas de educación inicial y apoyo escolar verán reducciones, mientras que aumentan recursos para gratuidad universitaria y personal de los SLEP.
-
Desbalance presupuestario: Educación superior total crece 1,9 %, gracias a la gratuidad (7,1 %), pero otros programas sufren recortes.
-
Gasto en personal versus acción comunitaria: El aumento en personal (41,5 %) implica $833 mil millones, mientras que las transferencias corrientes bajan $476 mil millones (-3,5 %).
-
Impactos concretos: Educación inicial baja –2,15 %; salud escolar y becas de JUNAEB caen 15,4 % y 2,4 %, respectivamente.
-
Demandas pendientes: Provoste critica el retraso en modernización de CFT estatales, falta de bonificación de zona para asistentes y lentitud en subsidio de transporte escolar regional.
-
Amenaza estructural: Advierte que el debilitamiento de programas equitativos puede volverse una tendencia permanente si no se corrige.