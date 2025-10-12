Senadora Provoste y “menos recursos” para Presupuesto de educación 2026: “Nos preocupa”

Crecimiento mínimo: El Presupuesto de Educación 2026 crece apenas un 1 %, lo que genera preocupación por recursos insuficientes.

Recortes internos: Programas de educación inicial y apoyo escolar verán reducciones, mientras que aumentan recursos para gratuidad universitaria y personal de los SLEP.

Desbalance presupuestario: Educación superior total crece 1,9 %, gracias a la gratuidad (7,1 %), pero otros programas sufren recortes.

Gasto en personal versus acción comunitaria: El aumento en personal (41,5 %) implica $833 mil millones, mientras que las transferencias corrientes bajan $476 mil millones (-3,5 %).

Impactos concretos: Educación inicial baja –2,15 %; salud escolar y becas de JUNAEB caen 15,4 % y 2,4 %, respectivamente.

Demandas pendientes: Provoste critica el retraso en modernización de CFT estatales, falta de bonificación de zona para asistentes y lentitud en subsidio de transporte escolar regional.