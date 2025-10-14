Asesor de Kast se arrepiente de los “parásitos”: “Trabajé en gobierno y no me siento uno”

El asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela, se refirió a las críticas que generó su columna donde habló de “parásitos que viven del Estado”.

En conversación con T13 Radio, señaló que “a todos mis amigos, que muchos se sintieron ofuscados por esa interpretación, en ningún caso son todos parásitos los funcionarios públicos, ni tampoco todos los de izquierda o de derecha”.

Valenzuela precisó que “la inmensa mayoría de los funcionarios son tremendas personas que sirven al país”, pero insistió en que “sí existen personas que abusan del Estado. Existen personas que usaron licencias médicas para irse de vacaciones fuera del país, eso es deplorable”.

“Si hay un sector que en la pandemia –al menos en términos laborales– no se afectó fue el sector público. Todos los funcionarios realizaron teletrabajo y tuvieron su sueldo asegurado todo ese tiempo porque ningún ministerio redujo el personal que estaba trabajando. Hay funcionarios públicos que durante la pandemia cumplió una función increíble más allá de sus capacidades para ayudar al país, pero hay parte de esos funcionarios que haciendo teletrabajo de la casa cobraron los bonos Covid que no les correspondía”, dijo.

Consultado por su propio paso por cargos públicos, el asesor dijo: “Yo trabajé en gobiernos y no me siento un parásito”.

También defendió la propuesta de Kast sobre reducir funcionarios: “Cuando dicen que no se puede manejar lo que pasa en los municipios, yo discrepo. Hay convenios, recursos y presupuestos”. Añadió que “nadie ha dicho que en 18 meses van a salir 100 mil funcionarios”.