Declaran admisible recurso de amparo que busca revertir libertad de agresor de Nabila Rifo

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) informó que fue declarado admisible el recurso de amparo presentado en favor de Nabila Rifo, con el objetivo de revertir la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega, condenado por lesiones graves y gravísimas en contexto de violencia intrafamiliar.

“Valoramos que se haya declarado admisible el recurso de amparo presentado por este Servicio en favor de la víctima, el cual busca revertir la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la región, y lograr el reingreso de Mauricio Ortega al recinto penitenciario”, indicó el organismo.

El SernamEG añadió que “reiteramos que desde el Servicio estamos tomando todas las medidas para resguardar la seguridad y protección de la víctima mientras este proceso sigue su curso”.

Ortega, condenado inicialmente a 26 años de cárcel —pena luego reducida a 18 por la Corte Suprema—, obtuvo la libertad condicional a fines de septiembre.

La falta de representación del SernamEG en la audiencia que aprobó su salida quedó al descubierto tras un reportaje que reveló que la abogada que llevaba la causa fue destituida sin que se reasignara la defensa de la víctima.