Final del Mundial Sub 20 será interrumpida por la franja electoral: CNTV rechaza petición de CHV

La esperada final del Mundial Sub 20, realizado en Chile, entre Argentina y Marruecos tendrá una pausa obligada en su transmisión por televisión abierta. Esto, debido a que el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) rechazó la solicitud de Chilevisión para posponer la emisión de la franja electoral, cuya difusión es obligatoria por ley.

Según informó radio ADN, el canal pidió de forma excepcional transmitir la franja una vez terminado el partido. Sin embargo, el CNTV descartó esa opción, argumentando que la solicitud llegó demasiado tarde y que una medida de ese tipo debía debatirse con antelación.

Además, el consejo del organismo solo sesiona los lunes, mientras que el encuentro se disputa el domingo, lo que imposibilita cualquier decisión extraordinaria.

De esta forma, el partido entre Argentina y Marruecos —que marcará el cierre del torneo juvenil organizado en Chile— será interrumpido temporalmente para emitir la franja electoral, afectando la continuidad de la transmisión oficial.